Российский продюсер ледовых шоу, постановщик Илья Авербух рассказал о том, как смогут участвовать в одном сезоне «Ледникового периода» и Алина Загитова, и Евгения Медведева.

Слова Авербуха цитирует официальный сайт Первого канала.

«Что касается Загитовой и Медведевой, никакого конфликта между ними нет. У каждой в этом проекте своя роль», — заявил продюсер, отметив, что Загитова останется в роли ведущей, поскольку она заметно выросла за предыдущий сезон в профессиональном плане.

«Женя решила попробовать встать в пару, за что я очень ей благодарен, поскольку для нее это новый опыт», — сказал Авербух.

Напомним, съемки первого выпуска шоу пройдут завтра, 28 сентября. Партнером Евгении Медведевой стал Даня Милохин.