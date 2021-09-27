Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева обратилась к хейтерам, пишущим негативные комментарии на ее странице после слов ее матери Падишахан Султаналиевой о том, что ей нужно было выступать за сборную России.

В своем «Инстаграме» Турсынбаева опубликовала уже второе обращение к комментаторам. «Хочу прояснить это здесь, хотя люди, которым больше нечем заняться, как искать причину для осуждения, все равно будут продолжать это делать», — написала фигуристка, отметив, что все годы карьеры мама пахала вместе с ней и не получала ничего взамен кроме стресса и подорванных нервов.

По словам Турсынбаевой, мама заменяла ей и тренера, а в интервью просто рассказала о всех сложностях, не переходя на личности и никого не оскорбляя. «Люди, которое подобное пишут, а что вы сделали?», — обратилась к хейтерам Турсынбаева, добавив, что им нужно самим для начала воспитать спортсменов высокого уровня.

Полное сообщение Турсынбаевой можно увидеть здесь: