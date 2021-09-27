Болельщики российской фигуристки Евгении Медведевой неоднозначно отреагировали на объявление о ее новом партнере в «Ледниковом периоде» на Первом канале.

Фигуристка будет кататься в шоу с Даней Милохиным, известным российским тиктокером. Часть фанатов Медведевой поддержала их пару, однако некоторые отметились в комментариях скептичным мнением.

В своем «Инстаграме» Медведева выложила первый ролик, на котором Милохин держит ее на руках и кружит по льду.

«Не очень надёжный, прямо скажем. Удачи, Женя! Страшно теперь будет, каждый номер», «Даня, держи крепче наше национальное достояние», «Как-то пока не знаю, как реагировать. Надеюсь, не уронит», «Ой, какая красота! Богиню на ручках — всё правильно, Даня, всё так и должно быть», — написали подписчики Медведевой в комментариях.