Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о выступлении своих подопечных на летнем чемпионате России в Тюмени.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Шашилов отметил, что главный старт биатлонисток планировался в Сочи, на сборах, поскольку тренеры хотели проверить, как девушки будут чувствовать себя в горах — ведь Олимпиада пройдёт в похожей местности.

«А Тюмень… Как получилось – так получилось, особых задач мы не ставили. Первый раз получилось так, что встретились все спортсменки вместе…», — сказал Шашилов.

По мнению тренера, Ирина Казакевич пока не может считаться лидером команды, ей нужно добавлять, в частности, в финишном компоненте.

«К сожалению, на сегодняшний день лидера у нас нет. Хотелось, конечно, чтобы Светка (Миронова) им стала, хотя бы головой, но… Как есть – так есть», — заявил Шашилов.