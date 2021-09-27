Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась своим мнением о словах олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой о двукратной чемпионке Европы Ляйсан Утяшевой.

После судейского скандала на Олимпиаде в Токио Кабаева отреагировала на пост Утяшевой о результатах личного многоборья. Она сказала: «Утяшева не имеет никакого права комментировать позорное и несправедливое судейство на Олимпиаде. Она не была в многоборье даже чемпионкой России».

Ирина Слуцкая в своем Instagram написала о том, что дело не в личных отношениях Кабаевой и Утяшевой. Фигуристка вспомнила, что Ляйсан, в отличие от Алины, не была суперзвездой в художественной гимнастике. Высшее достижение Утяшевой – золота чемпионата мира в командном зачете. Ляйсан за свою карьеру не смогла отобраться на Олимпийские игры.

«Всего, чего она добилась – это все заслуги не ее, а ее тренера Ирины Винер. Вот это и есть реальность», – отметила Ирина Слуцкая в своем Instagram.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио российская сборная по художественной гимнастике не завоевала ни одной золотой медали. В связи с этим разгорелся судейский скандал, а Ирина Винер-Усманова обвинила рефери в несправедливости.