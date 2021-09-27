Новый президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф выступил с заявлением, которое касается скандального эпизода в матче Украинской хоккейной лиги между «Кременчуком» и «Донбассом». Форвард хозяев Андрей Денискин показал руками жест, как будто он почистил и съел банан. Нападающий адресовал его темнокожему хоккеисту «Донбасса» Джейлену Смереку.

«ИИХФ самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе не должно быть места такому откровенно расистскому и неспортивному поведению», – цитирует Тардифа твиттер-аккаунт ИИХФ.

Президент Международной федерации хоккея считает такое поведение форварда «Кременчука» прямым нападением на идеалы и ценности хоккея. Тардиф пообещал обеспечить проведение расследования нарушения этики и гарантировать наказание за этот эпизод.

Напомним, Люк Тардиф стал новым президентом ИИХФ 25 сентября. Он сменил на посту Рене Фазеля.