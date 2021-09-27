Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев дал комментарий по поводу обвинений в свой адрес относительно якобы недооценки олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. Ранее Лайшев сказал, что у Евгении Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой, так как она «девочка московская».

«Мои слова про дикцию? У Медведевой она лучше, вот и все», – заявил директор школы «Самбо-70». Он не видит проблем в сложившейся ситуации и считает обвинения фанатов относительно того, что он лучше относится к Медведевой, необоснованными.

«Давайте не забывать, что «Самбо-70″ дала Загитовой путевку в жизнь», – завил Лайшев. Он считает, что без помощи школы Алина вряд ли бы тренировалась и хорошо жила. Директор «Самбо-70» заявил, что его слова были направлены на то, чтобы Загитова стала лучше.

Напомним, конфликт разгорелся из-за назначения Алины Загитовой ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Евгения Медведева примет в нем участие в паре в блогером Даней Милохиным.