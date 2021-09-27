Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк дал комментарий по информации о назначении Олега Знарка главным тренером национальной команды.

«Мы еще никому не объявляли. Контракт еще не подписан со Знарком», – заявил Третьяк. Он рассказал, что сегодня, 27 сентября, состоялся экспертный совет Федерации, на котором были высказаны различные мнения. Владислав Третьяк сказал, что вся информация о контракте появится на сайте через некоторое время.

Напомним, ранее президент Федерации хоккея России заявил, что Знарок возглавит сборную России на Олимпийских играх 2022 года. Официально о назначении пока объявлено не было. Отметим, что если Олег Знарок будет назначен главным тренером, то нынешний наставник команды займет пост консультанта в сборной.

Под руководством Олега Знарка российские хоккеисты завоевали золотые медали на ОИ-2018 в Пхенчхане. Напомним, Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.