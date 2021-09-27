Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко рассказал, какие изменения произошли в теннисе.

Давыденко считает, что игра меняется. Молодые теннисисты – более свободные и физически сильные. Однако в игре, по мнению Николая, многое решает опыт. Он считает, что игра у ветеранов – Джоковича. Федерера и Надаля намного интереснее, чем у молодых теннисистов, поэтому они пока обыгрывают молодежь в решающих моментах.

«Теннис стал более ударным, резким, физически силовым», – считает Давыденко. Николай вспомним, что Федерер и Джокович говорили о том, что удары в теннисе стали сильнее. Старшему поколению спортсменов приходится контролировать ситуацию, потому что молодые теннисисты – «физически все кабаны за 190 см», заявил Давыденко.

Напомним, Николай Давыденко выиграл 21 турнир АТР в одиночном разряде. За карьеру теннисист 10 раз играл в четвертьфиналах турниров «Большого шлема», но ни раз не выходил в финал.