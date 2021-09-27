Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о том, какую роль возьмет на себя в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

«В этом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят меня среди членов жюри, а мою супругу Татьяну Волосожар – среди участников», – заявил Максим.

Он предупредил, что будет судить строго, но справедливо. Татьяна может не ждать он него никаких поблажек.

Всего кресла судей в проекте займут пять членов жюри. Помимо Татьяны Тарасовой и Максима Транькова, это место займет Татьяна Навка. Два судьи будут постоянно меняться. За каждый номер танцоры на льду будут получать две оценки по шестибалльной шкале. Одна выставляется за технику, вторая – за артистизм. Каждую неделю наименее успешные участники будут выбывать из проекта.