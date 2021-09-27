Экс-чемпион мира Bellator в среднем весе Александр Шлеменко полагает, что победы чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе спасают Александра Усика от украинских националистов.

Шлеменко считает, что Усик, как и он, любит Родину и не делит между собой Россию, Украину и Белоруссию. Экс-боец считает, что они выросли в одной стране – Советском Союзе.

Шлеменко полагает, что Усик стимулирует дружбу россиян и украинцев, ведь он говорит на русском языке. Экс-боец уверен, что боксера ущемляют и только победы позволяют ему удержаться на плаву.

«Если бы он не показывал таких результатов, если он так достойно не представлял Украину, мне кажется, что украинские националисты больше старались его зачмырить, заткнуть ему рот», – считает Шлеменко.

Российский боец считает русских и украинцев братьями и уважает людей, которые несут мир и братство в жизнь.

Напомним, Александр Усик неоднократно давал интервью на русском языке.