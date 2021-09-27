Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопросы, касающиеся конфликта нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

«Мбаппе и Неймар – два фантастических парня. В футболе такие вещи случаются. Инцидент наделал много шума за пределами клуба, но внутри ничего не было», – заявил Почеттино.

Маурисио рассказал, что видел, как Мбаппе и Неймар болтали на тренировке и шутили между собой. Главный тренер «ПСЖ» разговаривал с обоими футболистами.

Ранее сообщалось, что отношения между Мбаппе и Неймаром ухудшились с приходом в команду Лионеля Месси. Мбаппе ругался на Неймара после замены на 88-й минуте. Он сел на скамейку запасных и пожаловался товарищу по команде, что бразилец не отдает ему пасы.

Напомним, летом 2022 году у Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ». Форвард рассматривает продолжение карьеры в «Реале» или «Манчестере Сити».