Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о своих обязанностях на поле во время матчей.

«Моя основная работа на поле – кричать на партнеров. Правда, сейчас с болельщиками на трибунах это делать тяжелее», – заявил вратарь питерцев. Он рад, что зрителей пустили на трибуны, ему нравится поддержка болельщиков команды.

Напомним, Станислав Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жио Висенте» в начале сентября 2021 года. СМИ сообщали, что сумма перехода составила два миллиона евро.

«Краснодар» стал последним клубом для Крицюка в России. За «быков» голкипер провел 72 матча, в 33 из которых оставил ворота в неприкосновенности. За «Зенит» 30-летний футболист сыграл в трех матчах. Станислав заменил в клубе Андрея Лунева.