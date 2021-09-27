Бывший главный тренер «Урала» и «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко возглавил «Минск».

Контракт с 46-летним белорусским специалистом рассчитан до конца 2021 года и на следующий сезон, сообщает пресс-служба минского клуба. Тренер уже выигрывал Кубок страны с «Минском» в 2014 году и выводил команду в стадию плей-офф Лиги Европы. Работники пресс-службы клуба напомнили, что Скрипченко имеет международную лицензию УЕФА в категории Pro.

Специалист работал с футболистами «Минска» в качестве главного тренера с 2011 по 2013 и в 2020 году. Скрипченко успел поработать и в России. Он тренировал футболистов в «Урале», «Крыльях Советов» и «Анжи». Белорусский специалист также работал в армянском «Арарате» и белорусском «Торпедо-БелАЗе».