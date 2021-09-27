Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что российские фигуристы совсем скоро получат визы США для участия в этапе Гран-при. Однако сделать это придется за пределами России.

«Работаем над этим вопросом, надеюсь, все получится. Но приходится получать виды в другой стране», – сказал Горшков.

Первый этап Гран-при по фигурному катанию состоится с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. На данный момент визы США есть у спортивных пар Алина Пепелева / Роман Плешков, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а также у одиночниц Александры Трусовой и Ксении Синицыной.

Также планируется участие в этапе в Лас-Вегасе Дарьи Усачевой, Артура Даниэляна, Даниила Самсонова, пар Аннабель Морозовой и Андрея Багина, Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.