Сегодня, 27 сентября, «Урал» сыграл матч с тульским «Арсеналом» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Футболисты «Урала» открыли счет на 5-й минуте матча. Быстрый гол забил Эрик Бикфалви. Ассистировал ему Йовович, скинув мяч в штрафную головой.

На 32-й минуте Андрей Егорычев удвоил счет на табло. Гаджимурадов сделал отличную передачу с углового, а полузащитник «Урала» выпрыгнул выше Костадинова и направил мяч в ближайший угол.

«Урал» идет на последней строчке в турнирной таблице с шестью набранными очками, «Арсенал» после восьми туров располагается на 13-м месте. Лидер чемпионата – питерский «Зенит».