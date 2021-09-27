В эту среду, 29 сентября, слова откроют станцию метро «Зенит».

На стадионе «Газпром Арена» петербургский «Зенит» сыграет со шведским «Мальме» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Именно поэтому в день игры, 29 сентября, оба вестибюля одноименной станции будут открыты на вход с 05:41 до 00:38.

Напомним, что единственный российский клуб на третьем месте в отборочной группе H с нулем набранных очков. На первом месте располагается «Ювентус», за ним следует «Челси». Последнее место в турнирной таблице занимает «Мальме», с которым и предстоит сыграть питерскому клубу.

В первом туре «Зенит» уступил «Челси» со счетом 0:1, а Мальме – «Ювентусу» (0:3). Встреча между питерским и шведским клубами будет первой в истории.