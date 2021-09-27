Российский футбольный союз заявил о старте продажи билетов на отборочный матч чемпионата мира 2022 года между национальными командами России и Словакии. Встреча состоится 8 октября.

Пресс-служба РФС сообщает, что билеты появятся в продаже во вторник, 28 сентября. Приобрести их можно будет на сайте kassir.ru и в личном кабинете болельщиков сборной России «Наши парни».

Максимально возможное количество зрителей, по информации РФС, 30 процентов от общего количества мест на стадионе. То есть на «Казань Арену» смогут попасть не более 13,5 тысяч зрителей. Зрителей будут пускать только с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании.

Матч пройдет 8 октября в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.