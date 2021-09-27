Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту россиянин Иван Скобрев включен в состав тренерского штаба сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира 2022 года.

На данный момент Иван работает тренером по физической подготовке в «Барысе». Контракт с хоккейным клубом заключен до конца текущего сезона.

Иван Скобрев рассказал, что поедет работа со сборной Казахстана на чемпионате мира в Финляндии будет для него вызовом. До этого он никогда не работал с национальными сборными в хоккее. Экс-конькобежец рад этому предложению и надеется, что у него все получится.

Напомним, сборная Казахстана по хоккею четырежды побеждала на Азиатских играх и один раз – на Универсиаде. «Барыс» является базовым клубом национальной команды Казахстана.