Первый период матча подмосковным «Витязем» и питерским СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 1:1.

На шестой минуте отличился 25-летний нападающий «Витязя» Нико Оямяки. Финн удачно подставил клюшку на пятачке после кистевого броска Лямина с левого края.

СКА отыгрался в большинстве. Арбитры удалили Смолина за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Преимущество реализовал Йонас Кемппайнен. Он перенаправил мощный удар Ожиганова от синей линии в ворота Ильи Ежова.

Первая 20-минутка завершилась с преимуществом «Витязя».

В прошлом сезоне СКА и «Витязь» четыре раза сыграли друг с другом. Во всех матчах победу одерживала питерская команда: дважды дома, дважды на выезде