Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о том, что Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга заставила ее вернуть платья обратно.

Костя Лесик взял интервью у фигуристки на шоу «Влюбленные в фигурное катание». Спортсменка каталась не в своих платьях. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга заставила Станиславу вернуть наряды после переезда в Москву.

Константинова пояснила, что это устоявшаяся практика. Если бюджетная школа выделяет средства на пошив нарядов, то их потом нужно вернуть обратно.

Напомним, Станислава Константинова, ранее выступавшая за Санкт-Петербург, переехала в Москву. Российская фигуристка является бронзовым призером зимней Универсиады и серебряным призером этапа Гран-при Финляндии.