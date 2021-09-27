Московский ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:0 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол забил Бахтиер Зайнутдинов. Он получился достаточно курьезным. Мяч отскочил в сетку ворот от пятой точки футболиста. После перерыва Ильзат Ахметов удвоил преимущество, реализовав пенальти.

Команда Алексея Березуцкого одерживает победу в третьем подряд матче. Ранее ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0 и ижевский «Зенит» (4:0). В текущем сезоне это лучшая серия для армейцев.

Победа над командой Александра Кержакова позволила красно-синим оказаться в пятерке лидеров РПЛ. Подопечные Алексея Березуцкого отстают от лидеров – «Зенита», на семь очков. «Нижний Новгород» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.