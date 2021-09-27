«Витязь» выигрывает после двух периодов матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с питерским СКА. Счет в матче – 4:1.

На 26-й минуте встречи шайбу забил Михаил Смолин. Хозяева организовали быструю атаку, Попов быстро вкатился в чужую зону и выдал шайбу под бросок Смолина. Михаил не промахнулся.

Нико Оямяки оформил дубль на тридцатой минуте. Подольчане реализовали двойное численное преимущество. Оймяки пробил Самонова с левой точки для вбрасывания.

Довел преимущество до разгромного Даниэль Одетт. Он ворвался в чужую зону и нанес бросок по воротам. Голкипер Аскаров не смог спасти команду.

На девятой минуте встречи за неспортивное поведение был удален главный тренер СКА Валерий Брагин. Он вступил в перепалку с судьей.