Ярославский «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче под руководством Игоря Никитина. Итоговый счет встречи – 4:1.

Счет в матче был открыт на третьей минуте. Большинство реализовал нападающий «Авангарда» Петер Цегларик. Найт перевел шайбу через пятак на форварда, а Цегларик забросил ее в открытый угол.

Форвард «Локомотива» Денис Алексеев забросил ответную шайбу на 22-й минуте. На 54-й минуте преимущество удвоил Павел Красовский, протолкнув шайбу в ворота с пятака.

Уже через минуту третью шайбу «Локомотива» забросил Артур Каюмов. Заключительный гол случился на 58-й минуте. Александр Полунин отправил шайбу в пустые ворота.

«Локомотив» одержал пятую победу в сезоне, прервав серию из трех поражений подряд.