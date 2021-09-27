На «ЦСКА Арене» 25 сентября состоялось гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание».
Гала-шоу завершило соревновательную программу Кубка Москвы между любителями во взрослой возрастной категории и спортсменами-юниорами.
На лед вышли победители Олимпийских игр Алина Загитова, Алексей Ягудин и Никита Кацалапов.
Евгения Медведева исполнила программу под музыку из Цирка дю Солей, а Александр Самарин показал выступление под «Матрицу», хорошо выступил Артур Даниэлян.
В гала-концерте принял участие испанский олимпийский чемпион Фернандес.
Свое выступление показала пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Помимо выступлений прославленных фигуристов, зрители увидели яркое световое шоу и представления артистов-акробатов, танцоров и вокалистов.
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