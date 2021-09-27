Матч Континентальной хоккейной лиги между питерским СКА и подольским «Витязем» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился победой подмосковной команды со счетом 6:5.

Выявить сильнейшего в основное и дополнительное время не удалось. «Витязь» победил по буллитам. Решающую шайбу забросил Микс Индрашис. Он на паузе обманул Микса Аскарова и смог попасть в ворота с острого угла.

СКА и Витязь забросили по пять шайб в основное время. На 6-й минуте Нико Оямяки открыл счет. Йонас Кемппайнен из СКА ответил «Витязю» на 14-й минуте.

Во втором периоде хоккеист «Витязя» Михаил Смолин удвоил преимущество на 26-й минуте, а уже через четыре минуты Нико Оямяки оформил дубль. «Витязь» довел счет до разгромного на 32-й минуте. Отличился Даниэль Одетт.

СКА отыгрался в третьем периоде усилиями Антона Бурдасова на 41-й минуте, Линдена Вея на 46-й минуте и Владислава Цицюры на 55-й.

На последней минуте основного времени пятую шайбу забросил игрок «Авангарда» Даниэль Одетт, а Кирилл Марченко сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Напомним, что во втором тайме главный тренер СКА был удален за разговоры с судьей.