Официальный сайт Российского футбольного союза объявил состав сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022.
В национальную команду вызваны вратари Маринато Гильерме (ФК «Локомотив»), Юрий Дюпин (ФК «Рубин»), Андрей Лунев (ФК «Байер»), Матвей Сафонов (ФК «Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ПФК ЦСКА), Георгий Джикия (ФК «Спартак»), Максим Осипенко (ФК «Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (ФК «Зенит»), Илья Самошников (ФК «Рубин»), Сергей Терехов (ФК «Сочи»), Федор Кудряшов (ФК «Антальяспорт»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Динамо»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов («Уфа»).
Из расширенной заявки выпали Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Максим Мухин, Зелимхан Бакаев, Антон Зиньковский, Костантин Тюкаев, Артем Дзюба,
Сборная России в октябре сыграет со Словакией и Словенией в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2022.
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