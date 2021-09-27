В Москве состоялся гала-концерт с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию

На "ЦСКА Арене" 25 сентября состоялось гала-шоу "Влюбленные в фигурное катание". Гала-шоу завершило соревновательную программу Кубка Москвы между любителями во взрослой возрастной категории и спортсменами-юниорами. На лед вышли победители Олимпийских игр Алина Загитова, Алексей Ягудин и Никита Кацалапов. Фото: Наталия Латуш/Неваспорт Фото: Наталия Латуш/Неваспорт Евгения Медведева исполнила программу под музыку из Цирка дю Солей, а Александр Самарин показал выступление под "Матрицу", хорошо выступил Артур Даниэлян. Фото: Наталия Латуш/Неваспорт Фото: Наталия Латуш/Неваспорт Фото: Наталия Латуш/Неваспорт В гала-концерте принял участие испанский олимпийский чемпион Фернандес. Фото: Наталия Латуш/Неваспорт Свое выступление показала пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фото: Наталия Латуш/Неваспорт Помимо выступлений прославленных фигуристов, зрители увидели яркое световое шоу и представления артистов-акробатов, танцоров и вокалистов.