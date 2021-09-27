Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор футболистов тренерским штабом на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.

«После матчей 9-го тура в РПЛ и игр европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков», – заявил Карпин.

Главный тренер сборной России сказал, что тренерский штаб учитывал регламент УЕФА, согласно которому в заявку на матчи квалификации можно носить 23 футболиста.

Карпин заявил, что список может измениться. Впереди у футболистов матчи национальных чемпионатов и игры в еврокубках.

Сборная России в октябре проведет два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября подопечные Карпина сыграют со Словакией, 11 октября – со Словенией.