Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал включение голкипера «Байера» Андрея Лунева в итоговый состав команды на игры квалификации ЧМ-2022 со Словакией и Словенией. Вратарь не сыграл ни одного матча в текущем сезоне.

«Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе», – заявил Кафанов. Тренер убежден, что если вратарь готов отрабатывать каждую тренировку, как самый важный матч в своей жизни, то его можно включать в состав сборной России даже без игровой практики.

Кафанов учитывает тот момент, что в «Байере» очень высокий уровень партнеров Лунева. Тренер вратарей считает, что Андрей находится в хорошем состоянии и может играть за сборную России.