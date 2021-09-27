Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё поделились информацией о подготовке к Олимпийским играм в Пекине.

Тарьей рассказал, что ему пришлось приостановить тренировки из-за падения на лыжероллерном фестивале в Висбадене. Сейчас он восстановился и готовится к соревнованиям с полной отдачей.

Йоханнес считает, что сборная команда Норвегии показывает идеальную физическую форму для текущего времени года. Он рассказал, что каждый спортсмен хочет выиграть золото Олимпиады в Пекине.

Тарьей признался, что ему очень не хватает победы на Олимпийских играх. «Очень хочу личное олимпийское золото», – признался норвежский биатлонист.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.