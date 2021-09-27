Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарий по итогам встречи 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Матч завершился со счетом 2:0.

Березуцкий назвал игру тяжелой, отметив, что все встречи в рамках Премьер-Лиги не отличаются легкостью. Главному тренеру ЦСКА больше понравился первый тайм. Во второй половине встречи футболисты, по мнению специалиста, занервничали, сами сами стали привозить себе моменты. В целом игрой и самоотдачей подопечных Березуцкий доволен.

Алексей отметил Бахтияра Зайнутдинова. В матче с «Нижним Новгородом» он играл в опорной зоне. Похвалил Березуцкий и 19-летнего Яковлева: «Сыграл, на мой взгляд, достойно, не потерялся».

Победа над «Нижним Новгородом» позволила ЦСКА занять 5-е место в турнирной таблице РПЛ.