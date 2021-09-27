Во вторник, 28 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Спартаком».

Бело-голубые провели девять матчей и располагаются на второй позиции в Западной конференции. В активе «Динамо» 16 баллов. Команда уступает два очка «Йокериту», проведшему на две встречи больше.

«Спартак» также сыграл 11 матчей и находится на пятой строчке с 12-ю очками.

«Динамо» выдало мощный старт чемпионата, но «Торпедо» прервало победную серию бело-голубых. Матч с нижегородцами завершился со счетом 2:4.

«Спартак», обновивший тренерский состав, продолжает искать свою игру. Команда победила в шести матчах из одиннадцати сыгранных.

Встреча пройдет на льду «ВТБ-Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени.