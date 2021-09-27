Защитник «Мальмё» Анель Ахмедходжич высказался о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе в предверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Худшее, что можно сделать в опеке Дзюбы – «приклеиться» к нему. Он этого и хочет», – заявил защитник шведского клуба. Он планирует держаться на дистанции от форварда «Зенита». Анель готовится к тяжелой игре. Он не рассчитывает, что сможет выигрывать каждый мяч у Дзюбы, но постарается доставить ему неудобства.

Анель считает, что с «Зенитом» нужно играть жестче. Однако он понимает, что не получится делать это всегда. Защитник понимает, что Дзюба может падать от контактов и зарабатывать штрафные удары.

«Зенит» примет «Мальмё» 29 сентября. Встречу будет обслуживать греческая бригада судей под руководством Тасоса Сидиропулоса.