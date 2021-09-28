Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов объяснил, почему из окончательной заявки на октябрьские матчи выпал голкипер «Зенита» Станислав Крицюка. 30-летний страж ворот попал в расширенный список вместе с Гильерме, Юрием Дюпиным, Андреем Лунёвым и Матвеем Сафоновым, но при оглашении окончательной заявки выпал из состава.

«На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию, — цитирует официальный сайт РФС Кафанова. — За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта — чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому еще и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной».

Крицюк летом перешёл из «Белененсеша» в «Жил Висенте», но уже в конце августа стал голкипером «Зенита». В составе сине-бело-голубых он провёл три матча в чемпионате России и один — в Лиге чемпионов. Во всех встречах Крицюк пропускал по одному мячу.