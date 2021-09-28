Тренерский штаб сборной России по футболу огласил итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022.

В список вошли четыре футболиста «Зенита»: защитники Алексей Сутормин и Дмитрий Чистяков, а также полузащитники Александр Ерохин и Далер Кузяев.

Сутормин и Чистяков ещё ни разу не выходили на поле в составе национальной команды. На счету Ерохина 29 матчей и 2 мяча, второй из которых он забил 4 сентября в ворота Кипра. Далер Кузяев провёл в сборной 40 матчей и также забил дважды.

В расширенном списке было семь футболистов «Зенита». Нападающий Артём Дзюба сам отказался от вызова, мотивируя это своей плохой формой, а защитник Вячеслав Караваев получил травму. Наконец голкипер Станислав Крицюк был исключён из состава, поскольку тренеры решили дать ему время на адаптацию после перехода в петербургский клуб из «Жил Висенте».

Сборная России в октябре проведёт матчи со Словакией (8 октября, Казань) и Словений (11 октября, Марибор).