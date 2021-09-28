Накануне вечером тренерский штаб сборной России по футболу назвал итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Nevasport анализирует заявку национальной команды и даёт прогноз ориентировочного состава на игру со Словакией.

Вратари. Гильерме, Дюпин, Лунёв, Сафонов* (минус Крицюк)

* — курсивом выделены новички сборной России при Валерии Карпине

В списке вратарей на октябрьские матчи сборной России числится одно новое имя по сравнению с сентябрём – «бык» Матвей Сафонов заменил «кабана» Александра Максименко. Голкиперов «Краснодара» и «Спартака» прочат основными в ближайшем будущем, но пока тренерский штаб остаётся последовательным: в октябре в воротах будет играть Гильерме, Дюпин остаётся формально вторым номером. Вызов Сафонова выглядит исключительно как проверка кадров на будущее, вызов Лунёва вообще непонятно как выглядит. Вратарь рискнул и в 29 лет отправился за границу, но уже сейчас можно сказать, что это было ошибкой. Лукаш Градецки играет надёжно и не даёт Лунёву ни малейшего шанса.

Из пяти вратарей расширенного списка отсеян был только зенитовец Станислав Крицюк. Его исключение тренер голкиперов Виталий Кафанов объяснил адаптацией после смены команды: «На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта — чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря».

Защитники. Джикия, Дивеев, Кудряшов, Осипенко, Самошников, Сутормин, Терехов, Чистяков (минус Караваев, Магкеев)

Никаких сенсаций при оглашении списка защитников не произошло. Из окончательного списка были исключены только травмированные Вячеслав Караваев и Станислав Магкеев. Последнему вообще фатально не везёт этой осенью: Карпин вызвал его ещё на сентябрьские игры, но Магкеев прибыл в расположение сборной с мышечной травмой. На этот раз новая травма, уже серьёзная: порванные «кресты». Теперь игрока стоит ждать в сборной не раньше 2022 года.

Вместо травмированного Караваева не был вызван никто, и у нас сложилась интересная ситуация: в списке вызванных футболистов числится только один правый защитник – Алексей Сутормин. Да и тот на этом амплуа действует меньше года и остаётся в «Зените» сменщиком Караваева. Марио Фернандес международную карьеру завершил, Сергей Петров остаётся травмированным. Так что, скорее всего, в октябре состоится дебют Сутормина в сборной.

Однако не исключено, что Карпин решит сыграть с тремя центральными защитниками и крайними хавбеками на флангах. Этим можно объяснить вызов 34-летнего Фёдора Кудряшова, который в этом сезоне провёл только один матч в чемпионате Турции. Кудряшову знакома схема с тремя защитниками – так действовала сборная в некоторых матчах при Черчесове.

Кроме того, Кудряшов может сыграть и слева в обороне, хотя, скорей всего, эту позицию займёт Самошников. Защитник «Рубина» достойно смотрелся сентябрьских играх, скорей всего, Карпин оставит на позиции именно его – особенно после травмы Караваева.

Помимо Кудряшова, новичком сборной станет Сергей Терехов из «Сочи». Левый защитник здорово прибавил в «Сочи» в этом сезоне был в расширенном списке сборной ещё прошлого созыва, однако не попал в окончательный состав из-за повреждения.

С центром обороны всё предсказуемо: Георгий Джикия и Игорь Дивеев остаются в составе, Максим Осипенко числится первым запасным, несмотря на отвратительную игру «Ростова» в этом сезоне. Приятно, что в состав был включён Дмитрий Чистяков, который также в сентябре не смог сыграть из-за повреждения. Футболист здорово заменил травмированного Ловрена в «Зените» и заслужил вызова в сборную При игре в три центральных защитника не исключено, что Карпин использует в том числе и его.

Полузащитники. Баринов, Глушаков, Головин, Ионов, Ерохин, Жемалетдинов, Захарян, Кузяев, Макаров, Ал. Миранчук, Фомин (минус З. Бакаев, Зиньковский, Мухин)

Новых имён у Карпина в полузащите также два. Денис Глушаков прекрасно проводит сезон в «Химках» и числится среди лучших бомбардиров чемпионата с шестью голами. Ветеран наиграл на возвращение в сборную, в составе которой не выходил аж с марта 2018 года. Повлияла на его вызов и травма Романа Зобнина, однако будем объективны: сейчас Глушаков выглядит лучше спартаковского хавбека.

Денис Макаров был в расширенном списке в сентябре, но тогда тренерский штаб дал хавбеку время на адаптацию в новом клубе – летом Макаров перешёл из «Рубина» в «Динамо».

Алексей Миранчук, несмотря на нехватку игровой практики в «Аталанте» и невнятную игру в сентябрьских играх, всё же попал в окончательный список. Пожалуй, ход логичный: у сборной не так много футболистов из топовых чемпионатов, чтобы ими разбрасываться.

Практически гарантированно в октябрьских матчах появится Далер Кузяев. Если Карпин будет действовать в три центральных защитника, то зенитовец выйдет на одном из флангов, при схеме 4-3-3 Далеру, вероятно, найдётся место в центре полузащиты.

А вот кому места в центре полузащиты не нашлось, так это Максиму Мухину. Это связано в том числе и с тем, что Даниил Фомин оправился от травмы и готов выйти на поле. «Динамо» в этом сезоне выглядит пока очень бодро, так что вызов в сборную сразу трёх хавбеков закономерен.

В окончательный список ожидаемо не попали хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский и Зелимхан Бакаев из «Спартака». Первый был включён в расширенный состав скорее авансом: тренерский штаб показал, что следит за всеми кандидатами, в том числе неочевидными. Бакаев же в сентябре вышел во всех трёх играх, но кроме гола с пенальти в ворота Мальты не запомнился почти ничем. Скорей всего, справа Карпин снова доверит место либо Рифату Жемалетдинову, либо своему хорошему знакомому Алексею Ионову. Кроме того, в составе появился ещё и Макаров.

Нападающие. Агаларов, Заболотный, Смолов (минус Дзюба, Тюкавин)

Ситуацию с Артёмом Дзюбой мы уже подробно разбирали, нет смысла повторяться.

На днях появилась ещё и версия, что нападающий «Зенита» отказался от вызова из-за «исправления прикуса», но это выглядит как дешёвый «вброс». Почему-то элайнеры не мешают форварду успешно играть и забивать за «Зенит», так что тут дело явно не в них.

Исключение из состава Тюкавина выглядит закономерным. Молодой форвард неплохо начал сезон, но сейчас сбавил обороты и в двух последних играх РПЛ выходил на замену в концовках встреч.

Невызов Тюкавина открыл путь в сборную Гамиду Агаларову. Карпин, вопреки прогнозам, не стал игнорировать лидера гонки бомбардиров. Хотя, скорей всего, если Агаларов и получит игровое время, то разве что в концовках матчей. Сам Карпин назвал лучшим нападающим России на данный момент Фёдора Смолова. Эксперимент с ложной девяткой в сентябрьской игре с Хорватией себя не оправдал, так что в этот раз ждём Фёдора на острие атаки в обеих поединках. Не исключено, что игровое время получит и «столб» Заболотный.

Карпин, комментируя окончательную заявку, отметил, что она всё ещё может быть изменена: клубы до перерыва на игры сборных проведут ещё матчи, в которых могут быть новые травмы. Вспомним события конца августа, когда из-за травм сперва выбывали одни футболисты, а затем и вызванные им на замену.

Напомним, что 8 октября Россия примет на своём поле в Казани сборную Словакии, а 11 октября встретится на выезде в Мариборе со Словенией.

Ориентировочный состав на матч Россия – Словакия, версия Nevasport: Гильерме – Сутормин, Джикия, Дивеев, Самошников – Баринов, Кузяев – Жемалетдинов, Головин, Ионов – Смолов.