Накануне вечером тренерский штаб сборной России по футболу назвал итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Nevasport анализирует заявку национальной команды и даёт прогноз ориентировочного состава на игру со Словакией.

Вратари. Гильерме, Дюпин, Лунёв, Сафонов* (минус Крицюк)

Матвей Сафонов. Фото: ФК «Краснодар»

* — курсивом выделены новички сборной России при Валерии Карпине

В списке вратарей на октябрьские матчи сборной России числится одно новое имя по сравнению с сентябрём – «бык» Матвей Сафонов заменил «кабана» Александра Максименко. Голкиперов «Краснодара» и «Спартака» прочат основными в ближайшем будущем, но пока тренерский штаб остаётся последовательным: в октябре в воротах будет играть Гильерме, Дюпин остаётся формально вторым номером. Вызов Сафонова выглядит исключительно как проверка кадров на будущее, вызов Лунёва вообще непонятно как выглядит. Вратарь рискнул и в 29 лет отправился за границу, но уже сейчас можно сказать, что это было ошибкой. Лукаш Градецки играет надёжно и не даёт Лунёву ни малейшего шанса.

Из пяти вратарей расширенного списка отсеян был только зенитовец Станислав Крицюк. Его исключение тренер голкиперов Виталий Кафанов объяснил адаптацией после смены команды: «На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся еще один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта — чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря».

Защитники. Джикия, Дивеев, Кудряшов, Осипенко, Самошников, Сутормин, Терехов, Чистяков (минус Караваев, Магкеев)

Георгий Джикия и Федор Кудряшов в сборной России по футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Никаких сенсаций при оглашении списка защитников не произошло. Из окончательного списка были исключены только травмированные Вячеслав Караваев и Станислав Магкеев. Последнему вообще фатально не везёт этой осенью: Карпин вызвал его ещё на сентябрьские игры, но Магкеев прибыл в расположение сборной с мышечной травмой. На этот раз новая травма, уже серьёзная: порванные «кресты». Теперь игрока стоит ждать в сборной не раньше 2022 года.

Вместо травмированного Караваева не был вызван никто, и у нас сложилась интересная ситуация: в списке вызванных футболистов числится только один правый защитник – Алексей Сутормин. Да и тот на этом амплуа действует меньше года и остаётся в «Зените» сменщиком Караваева. Марио Фернандес международную карьеру завершил, Сергей Петров остаётся травмированным. Так что, скорее всего, в октябре состоится дебют Сутормина в сборной.

Однако не исключено, что Карпин решит сыграть с тремя центральными защитниками и крайними хавбеками на флангах. Этим можно объяснить вызов 34-летнего Фёдора Кудряшова, который в этом сезоне провёл только один матч в чемпионате Турции. Кудряшову знакома схема с тремя защитниками – так действовала сборная в некоторых матчах при Черчесове.

Кроме того, Кудряшов может сыграть и слева в обороне, хотя, скорей всего, эту позицию займёт Самошников. Защитник «Рубина» достойно смотрелся сентябрьских играх, скорей всего, Карпин оставит на позиции именно его – особенно после травмы Караваева.

Помимо Кудряшова, новичком сборной станет Сергей Терехов из «Сочи». Левый защитник здорово прибавил в «Сочи» в этом сезоне был в расширенном списке сборной ещё прошлого созыва, однако не попал в окончательный состав из-за повреждения.

С центром обороны всё предсказуемо: Георгий Джикия и Игорь Дивеев остаются в составе, Максим Осипенко числится первым запасным, несмотря на отвратительную игру «Ростова» в этом сезоне. Приятно, что в состав был включён Дмитрий Чистяков, который также в сентябре не смог сыграть из-за повреждения. Футболист здорово заменил травмированного Ловрена в «Зените» и заслужил вызова в сборную При игре в три центральных защитника не исключено, что Карпин использует в том числе и его.

Полузащитники. Баринов, Глушаков, Головин, Ионов, Ерохин, Жемалетдинов, Захарян, Кузяев, Макаров, Ал. Миранчук, Фомин (минус З. Бакаев, Зиньковский, Мухин)

Денис Глушаков в матче с «Оренбургом». Фото: РФК «Ахмат»

Новых имён у Карпина в полузащите также два. Денис Глушаков прекрасно проводит сезон в «Химках» и числится среди лучших бомбардиров чемпионата с шестью голами. Ветеран наиграл на возвращение в сборную, в составе которой не выходил аж с марта 2018 года. Повлияла на его вызов и травма Романа Зобнина, однако будем объективны: сейчас Глушаков выглядит лучше спартаковского хавбека.

Денис Макаров был в расширенном списке в сентябре, но тогда тренерский штаб дал хавбеку время на адаптацию в новом клубе – летом Макаров перешёл из «Рубина» в «Динамо».

Алексей Миранчук, несмотря на нехватку игровой практики в «Аталанте» и невнятную игру в сентябрьских играх, всё же попал в окончательный список. Пожалуй, ход логичный: у сборной не так много футболистов из топовых чемпионатов, чтобы ими разбрасываться.

Практически гарантированно в октябрьских матчах появится Далер Кузяев. Если Карпин будет действовать в три центральных защитника, то зенитовец выйдет на одном из флангов, при схеме 4-3-3 Далеру, вероятно, найдётся место в центре полузащиты.

А вот кому места в центре полузащиты не нашлось, так это Максиму Мухину. Это связано в том числе и с тем, что Даниил Фомин оправился от травмы и готов выйти на поле. «Динамо» в этом сезоне выглядит пока очень бодро, так что вызов в сборную сразу трёх хавбеков закономерен.

В окончательный список ожидаемо не попали хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский и Зелимхан Бакаев из «Спартака». Первый был включён в расширенный состав скорее авансом: тренерский штаб показал, что следит за всеми кандидатами, в том числе неочевидными. Бакаев же в сентябре вышел во всех трёх играх, но кроме гола с пенальти в ворота Мальты не запомнился почти ничем. Скорей всего, справа Карпин снова доверит место либо Рифату Жемалетдинову, либо своему хорошему знакомому Алексею Ионову. Кроме того, в составе появился ещё и Макаров.

Нападающие. Агаларов, Заболотный, Смолов (минус Дзюба, Тюкавин)

Гамид Агаларов. Фото: ФК «Уфа»

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На днях появилась ещё и версия, что нападающий «Зенита» отказался от вызова из-за «исправления прикуса», но это выглядит как дешёвый «вброс». Почему-то элайнеры не мешают форварду успешно играть и забивать за «Зенит», так что тут дело явно не в них.

Исключение из состава Тюкавина выглядит закономерным. Молодой форвард неплохо начал сезон, но сейчас сбавил обороты и в двух последних играх РПЛ выходил на замену в концовках встреч.

Невызов Тюкавина открыл путь в сборную Гамиду Агаларову. Карпин, вопреки прогнозам, не стал игнорировать лидера гонки бомбардиров. Хотя, скорей всего, если Агаларов и получит игровое время, то разве что в концовках матчей. Сам Карпин назвал лучшим нападающим России на данный момент Фёдора Смолова. Эксперимент с ложной девяткой в сентябрьской игре с Хорватией себя не оправдал, так что в этот раз ждём Фёдора на острие атаки в обеих поединках. Не исключено, что игровое время получит и «столб» Заболотный.

Карпин, комментируя окончательную заявку, отметил, что она всё ещё может быть изменена: клубы до перерыва на игры сборных проведут ещё матчи, в которых могут быть новые травмы. Вспомним события конца августа, когда из-за травм сперва выбывали одни футболисты, а затем и вызванные им на замену.

Напомним, что 8 октября Россия примет на своём поле в Казани сборную Словакии, а 11 октября встретится на выезде в Мариборе со Словенией.

Ориентировочный состав на матч Россия – Словакия, версия Nevasport: Гильерме – Сутормин, Джикия, Дивеев, Самошников – Баринов, Кузяев – Жемалетдинов, Головин, Ионов – Смолов.