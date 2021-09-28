Алексей Жамнов назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Он будет готовить команду к Олимпиаде-2022. Отмечается, что его кандидатуру выбран экспертный совет по итогам заседания 27 сентября.

В состав совета вошли сам Жамнов, а также президент ФХР Владислав Третьяк, бывший главный тренер сборной Борис Михайлов, олимпийский чемпион Валерий Каменский и лучший игрок Олимпиады-1998 Павел Буре.

24 сентября Третьяк объявил о назначении на пост главного тренера Олега Знарка, который уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2018 год и выиграл с ней ЧМ-2014 и Олимпиаду-2018. Однако при этом было отмечено, что контракт с ним ещё не подписан.

В результате решено, что Знарок станет консультантом сборной России при Алексее Жамнове. Также функции консультанта будет выполнять предыдущий наставник национальной команды — главный тренер СКА Валерий Брагин.

Мужской хоккейный турнир Олимпиады пройдёт с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.

Жамнов практически не имеет опыта самостоятельной работы. В 2018 году он недолго поработал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака», также входил в штаб сборной России на правах старшего тренера. Кроме того, он занимает должность генменеджера «Спартака» и члена правления Ночной хоккейной лиги.

В бытность хоккеистом Жамнов выиграл золото (1992), серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр. С 1992 по 2006 год выступал в НХЛ в составе «Виннипега», «Чикаго», «Филадельфии» и «Бостона».