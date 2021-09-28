Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России. Олимпийский чемпион-1992 будет готовить национальную команду к Играм-2022 в Пекине.

«Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог, — цитирует официальный сайт ФХР Третьяка. — Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов Национальной хоккейной лиги».

Также Третьяк напомнил, что официального решения по участию хоккеистов в НХЛ ещё не принято.

Предшественник Жамнова, главный тренер СКА Валерий Брагин, станет консультантом сборной. Также должность консультанта займёт экс-наставник национальной команды Олег Знарок. 24 сентября сообщалось, что сборную возглавит он, однако контракта со специалистом ещё не было подписано.

«Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде», — добавил Третьяк.

Мужской хоккейный турнир Олимпиады пройдёт с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.