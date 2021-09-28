Матчи девятого тура чемпионата России по футболу прошли в период с 25 по 27 сентября. Из восьми игр хозяева выиграли пять, две встречи завершились победами гостей, ещё в одном поединке была зафиксирована нулевая ничья. Тур оказался небогат на голы: футболисты всего 17 раз огорчали вратарей, во всех играх, кроме безголевой ничьи, забивалось либо два, либо три мяча. Nevasport предлагает обзор самых интересных событий тура.

Матч тура. «Динамо» — «Рубин» — 2:0 (Фомин, Грулёв)

Бодро стартовавший в сезоне «Рубин» потерпел второе поражение от топового соперника подряд. В предыдущем туре казанцы дома уступили «Зениту» 1:3, на этот раз их одолело «Динамо». Подопечные Сандро Шварца продолжают неплохо смотреться в сезоне, а молодые футболисты демонстрируют неплохой прогресс. Вот и в этот раз голами отметились 24-летний Даниил Фомин и 22-летний Вячеслав Грулёв. «Динамо» продолжает держаться на втором месте в турнирной таблице, отставая только от «Зенита».

Скандал тура. «Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1 (Дзюба, Сутормин – Зиньковский)

Чемпион России «Зенит» пропустил от новичка РПЛ уже на 14-й минуте – отличился попавший в расширенный список сборной России Антон Зиньковский. Но главным героем встречи стал не он, а Артём Дзюба. Ещё до перерыва форвард сравнял счёт, забив во втором матче подряд. Нападающий прервал девятиматчевую безголевую серию, опровергая собственные слова о плохой форме.

Но главный скандал произошёл в концовке встречи. Дзюба упал в штрафной «Крыльев», и Виталий Мешков указал на 11-метровую отметку. Пенальти реализовал Алексей Сутормин, и «Зенит» продлил беспроигрышную серию. Решение Мешкова вызвало много споров. Так бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что форвард «приукрасил ситуацию».

Разгром тура. «Краснодар» — «Сочи» — 3:0 (Сперцян, Кабелла, Крыховяк)

«Краснодар» стал одним из разочарований концовки прошлого и старта нынешнего сезона, «Сочи» же, напротив, считается открытием чемпионата. Однако их очный поединок сложился явно не в пользу «барсов». Воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счёт уже на третьей минуте, а Реми Кабелла на 21-й увеличил преимущество. Ещё до перерыва Урош Спаич получил прямую красную карточку, и у «Сочи» был почти час, чтобы спасти матч. Но всё сложилось иначе: Гжегож Крыховяк во втором тайме реализовал пенальти. «Краснодар» громит «Сочи» и обходит его в турнирной таблице. Подопечные Виктора Гончаренко уже на четвёртом месте, в трёх очках от второго.

Отставка тура. Юрий Сёмин. «Ростов» — «Ахмат» — 1:2 (Полоз – Лысцов, Иг. Коновалов)

«Ростов» уже второй раз за сезон лишается главного тренера. Уход Карпина был правильным решением: тренер после двух поражений на старте сезона понял, что не сможет совмещать посты в клубе и сборной. Почему не получилось у Сёмина в «Ростове», до конца неясно. У Nevasport есть статья с попыткой объяснить причины провала специалиста.

На игру с «Ахматом» «Ростов» вывел 40-летний наставник молодёжной команды Заурбек Тедеев. Встряска команде не помогла. В первом тайме Виталий Лысцов после передачи Игоря Коновалова нанёс шикарный дальний удар. Во втором уже сам Коновалов забил пенальти. «Ростов» смог ответить только на четвёртой добавленной минуте, когда уже было слишком поздно.

Герой и дебют тура. Даниил Худяков. «Химки» — «Локомотив» — 0:0

Однако главным героем тура мы назовём не Коновалова, а 17-летнего голкипера «Локо». Основной вратарь сборной и капитан «Локомотива» Гильерме схватил удаление в самом начале второго тайма игры с «Химками». В ворота пришлось срочно выпускать юного Худякова. За весь второй тайм подмосковная команда, игравшая в большинстве, нанесла 11 ударов по воротам «Локомотива», в то время, как железнодорожники не побеспокоили Илью Лантратова ни разу.

Худяков с экстренным выходом и давлением справился на все 100 процентов и сделал «сухарь». «Локомотив» же играет вторую нулевую ничью с аутсайдером подряд (0:0 с «Уралом» в прошлом туре) и отстаёт от «Зенита» уже на 6 очков.

Противостояние тура. Александр Кержаков – Алексей Березуцкий. «Нижний Новгород» — ЦСКА – 0:2 (Зайнутдинов, Ахметов)

В Нижнем Новгороде состоялась дуэль двух самых неопытных тренеров РПЛ в этом сезоне: 38-летний Кержаков принимал 39-летнего Березуцкого. Справедливости ради, «Уфу» возглавляет ещё более молодой Алексей Стукалов, но у 37-летнего специалиста побольше стаж работы: он тренировал уже в 2016 году, когда Березуцкий и Кержаков ещё играли за сборную России.

Легенда «Зенита» возглавил «Нижний Новгород» этим летом после неполного сезона в «Томи» и уже успел удивить болельщиков несколькими неожиданными победами, в том числе гостевым выигрышем у «Спартака». Для Березуцкого работа с ЦСКА вообще стала первым самостоятельным опытом работы и насчитывает всего пару месяцев. Тем не менее, новая дуэль Кержакова с московским клубом завершилась не в его пользу. Молодому тренеру армейцев победу принесли 23-летние Бахтиёр Зайнутдинов и Ильзат Ахметов.

Победа тура. «Урал» — «Арсенал» — 2:0 (Бикфалви, Егорычев)

Встреча двух аутсайдеров ознаменовалась первой победой «Урала» в сезоне. Екатеринбуржцы уже успели сменить тренера и наконец-то прервали восьмиматчевую безвыигрышную серию. В игре с «Арсеналом» «Урал» забил два мяча – столько же, скольков в восьми предыдущих встречах вместе взятых.

Три очка, впрочем, не помогли «Уралу» подняться с последнего места в таблице. Однако сейчас подопечные Игоря Шалимова хотя бы сравнялись по очкам с «Ростовом».

Реабилитация тура. Руй Витория. «Спартак» — «Уфа» — 2:0 (Понсе, Промес)

Слухи об отставке Руя Витории перед девятым туром РПЛ стали как никогда громкими. Безвольные поражения в Лиге Европы от «Легии» и в чемпионате страны от ЦСКА (оба раза – 0:1), казалось, стали для португальца приговором.

Тем не менее, в руководстве «Спартака» дали Витории ещё один шанс, и он им воспользовался сполна. Уже к третьей минуте «Спартак» повёл в счёте, а на 29-й увеличил преимущество и спокойно довёл встречу до победы. Да, «Уфа» — далеко не самый серьёзный соперник, но с учётом скандальных высказываний Заремы Салиховой о гендиректоре башкирского клуба Шамиле Газизове – один из главных раздражителей. Тем более, что их предыдущая встреча в апреле 2021 года завершилась разгромной выездной победой уфимцев 3:0.

Гол тура. Виталий Лысцов, «Ахмат»

Виртуальный приз Nevasport за лучший гол тура уходит в Грозный. В середине первого тайма Игорь Коновалов отдал мяч Лысцову, и защитник мощным ударом с дальней дистанции поразил ворота Сергея Песьякова.

Игры десятого тура РПЛ пройдут 2-3 октября и станут последними перед паузой на матчи сборных. Откроется тур в Казани матчем «Рубина» и «Нижнего Новгорода». «Зенит» проведёт свой матч 10-го тура 3 октября против «Сочи». Игра состоится в Санкт-Петербурге и стартует в 16:30.