Олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский рассказал о решении назначить Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. В понедельник, 27 сентября, состоялось заседание экспертного совета Федерации хоккея России, в состав которого входит и Каменский.

«У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова, — цитирует официальный сайт ФХР Каменского. — Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ».

Жамнов будет готовить сборную России к Олимпиаде-2022, его консультантами станут предыдущие наставники национальной команды Олег Знарок и Валерий Брагин.

Мужской хоккейный турнир Олимпиады пройдёт с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.

Жамнов практически не имеет опыта самостоятельной работы. В 2018 году он недолго поработал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака», также входил в штаб сборной России на правах старшего тренера. Кроме того, он занимает должность генменеджера «Спартака» и члена правления Ночной хоккейной лиги.