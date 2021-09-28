Защитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча второго тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальмё». Игра станет второй для петербуржцев в Лиге чемпионов после выездного поражения от «Челси» в первом туре (0:1).

«Зенит» в хорошем боевом настроении. Лига чемпионов возвращается в Санкт-Петербург, и мы надеемся, что в этом матче мы покажем все свои сильные качества и добьёмся результата, — сказал Сутормин на пресс-конференции. — «Мальмё» — хорошая команда, которая идёт в чемпионате Швеции в лидерах. Играет в пять защитников, может играть в четыре. Предыдущие сезоне показали нам, что в Лиге чемпионов нет слабых команд. Все, кто дошёл до групповой стадии, заслуживают здесь играть».

Матч «Зенит» — «Мальмё» состоится завтра, 28 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.