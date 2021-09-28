Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальмё». По словам специалиста, в матче не смогут принять участия продолжающие восстанавливаться после травмы Магомед Оздоев и Вячеслав Караваев.

«Готовятся к игре все, за исключением Оздоева и Караваева. У каждого есть шанс выйти в основе. Посмотрим, кто сможет помочь команде, — сказал Семак на пресс-конференции. — Ловрен пропустил достаточно много, но он готовится. Посмотрим, насколько он готов и сможет ли принять участие в матче».

Деян Ловрен не выходил на поле в составе «Зенита» с 26 августа. Капитан петербуржцев принял участие в сентябрьских играх сборной Хорватии (в том числе против России — 0:0), после чего пропустил четыре игры клуба из-за травмы.

Матч «Зенит» — «Мальмё» состоится завтра, 28 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.