Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальмё» отметил игру нападающих Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. В нынешнем сезоне форварды забили в чемпионате России восемь голов на двоих.

«Артём и Сердар — очень важные для нас игроки. Есть матчи, в которых они играют вместе, есть те, где они выходят не вместе, — сказал Семак на пресс-конференции. — Это наши лучшие бомбардиры последних лет. Надеемся, что они помогут нашей команде. Они разноплановые игроки, для тренерского штаба это хорошо, есть некая вариативность, которую мы можем применить для подготовки к матчам».

Матч «Зенит» — «Мальмё» состоится завтра, 28 сентября. Начало — в 19:45 по московскому времени.