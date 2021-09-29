Сегодня, 29 сентября, «Зенит» проведёт матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальмё». В первом туре сине-бело-голубые смотрелись достойно против «Челси», но просто за достойную игру очков не дают. Чемпионы России проиграли 0:1 и сегодня обязаны брать три очка, если не хотят третий год подряд закончить путь в еврокубках на осенней стадии. Nevasport прогнозирует ориентировочный состав «Зенита» на игру с «Мальмё».

Вратарь. Станислав Крицюк

Голкипер был исключён из окончательной заявки сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Тренер вратарей Виталий Кафанов объяснил это необходимостью Крицюка адаптироваться в новом клубе. Однако, кажется, голкипер уже давно стал в «Зените» своим. Он уже успел провести за чемпионов России четыре матча, во всех пропустил по одному мячу, но ошибок не допускал и в целом руководил обороной уверенно.

Крайние защитники. Алексей Сутормин и Дуглас Сантос

После травмы Вячеслава Караваева выбор крайних защитников у «Зенита» невелик. К счастью, Сутормин и Дуглас не дают оснований усомниться в их мастерстве. Кажется, Караваеву после восстановления придётся непросто вернуться в основу.

Центральные защитники. Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен

А вот с центром обороны пока не совсем всё ясно. Ракицкий, разумеется, выйдет в стартовом составе. А вот кто составит ему компанию, вопрос. Семак на пресс-конференции сообщил, что Ловрен, который не играл за «Зенит» с августа, восстановился после травмы и готовится к «Мальмё». С другой стороны, Дмитрий Чистяков достойно заменил его в основе и также заслуживает места в «старте».

Всё же рискнём предположить, что Ловрен всё же выйдет. У него более богатый опыт в Лиге чемпионов, хочется верить, что он успеет восстановиться к игре.

Центральные полузащитники. Вилмар Барриос и Вендел

Магомед Оздоев продолжает восстановление после травмы, и сейчас в обойме «Зенита» числятся четыре центральных хавбека, включая атакующего Александра Ерохина. Последний ярко начал сезон, но, по всей видимости, снова ушёл на второй план и будет, как и в прошлом сезоне, выполнять роль джокера выходами на замену. Остаётся выбор между Барриосом, Венделом и Далером Кузяевым. Предположим, что Семак выпустит легионеров: Кузяев был заменён в перерыве матча с «Ахматом». Видимо, тренер был не совсем доволен его игрой.

Крайние полузащитники. Малком и Клаудиньо

Клаудиньо продолжает неплохо осваиваться в «Зените», Малком уже освоился. В игре с «Ахматом» обоим футболистам дали отдохнуть после эпопеи с допуском/недопуском на матч с «Челси»: бразильцы вышли на замену во втором тайме. С «Мальмё», скорей всего, оба начнут в старте. «Зениту» нужно много давить и прессинговать, так что ожидаем от Семака сверхатакующего состава.

Нападающие. Сердар Азмун и Артём Дзюба

В последних матчах «Зенит» играл с одним центрфорвардом, роль которого попеременно доставалась иранцу и россиянину. Предположим, что с «Мальмё» Семак вернётся к схеме 4-4-2. Тем более, что сейчас оба нападающих наконец-то набрали нужны кондиции. Азмун восстановился после сборных, а Дзюба прервал безголевую засуху и забивает уже в двух матчах подряд.

В игре со шведами «Зениту» важно будет прессинговать и давить на протяжении всего матча, так что выбор сверхатакующего состава (который может перестроиться даже на 4-2-4) выглядит закономерным шагом.

Стартовый состав «Зенита» на матч с «Мальмё», версия Nevasport: Крицюк – Сутормин, Ракицкий, Ловрен, Дуглас –Малком, Вендел, Барриос, Клаудиньо – Азмун, Дзюба

Матч «Зенит» — «Мальмё» состоится сегодня, 29 сентября. Начало – в 19:45 по московскому времени.