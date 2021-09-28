Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. Специалист, практически не имевший опыта самостоятельной работы, будет готовить команду к Олимпиаде-2022.
«Катастрофа или не катастрофа, мы узнаем на чемпионате. И конечно, это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта, и он действительно любим главой государства, — цитирует «РИА Новости» Пескова. — Но давайте так: главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе».
Предыдущие тренеры сборной Валерий Брагин и Олег Знарок станут консультантами Жамнова.
Мужской хоккейный турнир Олимпиады пройдёт с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе со Швейцарией, Данией и Чехией.
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