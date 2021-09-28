Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы среди одиночниц Евгения Медведева рассказала, как начала заниматься парным катанием. Фигуристка примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период», её партнёром станет популярный блогер Даня Милохин.

«Я начала изучать парное катание ради эксперимента. Илья Авербух предложил сыграть Китти в его шоу «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом, — цитирует сайт Первого канала Медведеву. — Было ли страшно? Скорее, нет, было интересно, это совсем другое катание».

Фигуристка затруднилась ответить на вопрос, как она оценит катание своего партнёра по шоу, но вспомнила его опыт игры в хоккей.

«Я знаю, что у Дани есть опыт игры в хоккей, наверное, это плюс», — считает Медведева.

Ведущей «Ледникового периода» в новом сезоне останутся Алексей Ягудин и бывшая соперница Евгении Медведевой, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова.