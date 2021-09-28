Стал известен состав молодёжной сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2023 против Северной Ирландии и Литвы. Тренерский штаб Михаила Галактионова включил в состав 25 футболистов. В их число вошёл один игрок «Зенита» — полузащитник Кирилл Кравцов. В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в шести матчах РПЛ, преимущественно выходя на замену на последних минутах.

Из остальных футболистов стоит отметить вызов Максима Мухина из ЦСКА и Константина Тюкавина из «Динамо». В сентябре футболисты вызывались в национальную сборную России на игры отборочного турнира ЧМ-2022. Они также входили в расширенную заявку команды на октябрьские матчи, но не попали в окончательный список.

С Северной Ирландией молодёжка сыграет 8 октября в Химках, с Литвой — в Алитусе 12 октября. Полный состав молодёжной сборной опубликован на сайте РФС.