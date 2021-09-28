Популярный блогер Даня Милохин рассказал о подготовке к новому сезону шоу «Ледниковый период». Милохин будет выступать в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

«На льду я провожу по три часа каждый день и уже даже не мерзну, — цитирует Милохина официальный сайт Первого канала. — Мне кажется, я теперь катаюсь не хуже Жени Медведевой. За себя совсем не переживаю, но вот чего очень боюсь — так это уронить девушку».

Ведущей «Ледникового периода» в новом сезоне останутся Алексей Ягудин и бывшая соперница Евгении Медведевой, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова.