Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике-2021. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Состав такой же, что был на Олимпийских играх: два человека в индивидуальной программе – сестры Аверины, дай бог им здоровья», — цитирует «РИА новости» Винер-Усманову.

В групповом турнире в олимпийском составе сборной произойдут изменения: Карина Метелькова, Мария Толкачёва и Полина Орлова заменят Анастасию Максимову и Анастасию Татареву. Компанию им составят Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк и Ольга Карасёва.

ЧМ по художественной гимнастике-2021 пройдёт в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Ранее стало известно, что турнир пропустит олимпийская чемпионка-2021 из Израиля Линой Ашрам.