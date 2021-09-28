Российский фигурист Алексей Ерохов прокомментировал своё решение сменить тренера. 22-летний фигурист ранее занимался у Этери Тутберидзе, но перед сезоном-2020/21 перешёл к Виктории Буцаевой.

«Уходя к Виктории Евгеньевне, я точно не пошел на понижение. Не сказал бы, что сильно все по-другому, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Ерохова. — Работаем так же, как и везде. Но очевидно, что у каждого тренера свое видение рабочего процесса».

По словам спортсмена, он пытается сам доказать себе, что уход из «Хрустального» не всегда явлется понижением в классе.

Ерохов — чемпион мира и России среди юниоров в сезоне-2017/18. В сезоне-2020/21 он занял десятое место в финале Кубка России.